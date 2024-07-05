Сейчас - сезон! Этот чудо-продукт улучшит работу сердца и мозга
Диетолог Федерика Амати рассказала о фрукте, который помогает при воспалении, менопаузе и способствует хорошей работе сердца.
Что именно следует включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экспертки.
Какой фрукт нужно есть каждый день
"Чернику рекламируют как некий суперпродукт, который мы должны потреблять ежедневно. Я должна сказать, что доказательства действительно убедительны, что черника - отличный фрукт, который можно добавить в свой ежедневный рацион", - сказала эксперт.
Но важно помнить, что питание должно быть разнообразным, поэтому наслаждайтесь черникой, но убедитесь, что это не единственный фрукт, который вы едите.
Вот лишь некоторые преимущества черники:
- Содержит много клетчатки – отлично для здоровья кишечника.
- В ней большое содержание полезных растительных химикатов, называемых полифенолами.
- В чернике особенно много антоцианов, защищающих нашу нервную систему.
- Черника является отличным источником витамина К, важного для здоровья сердца и здорового свертывания крови.
- Поддержка здоровья глаз. Антоцианы в чернике полезны для здоровья глаз, поскольку способствуют улучшению зрения в условиях слабого освещения и повышают адаптацию к темноте.
- Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Содержание флавоноидов в чернике способствует снижению кровяного давления, улучшению кровообращения и общему здоровью сердца.
- Поддержка здоровья кожи: Антоцианы в чернике способствуют сохранению здоровья кожи, уменьшают признаки старения и улучшают общий вид кожи.
Напомним, что диетолог дала рецепт десерта для молодости мозга.
Кстати, добавьте это в кофе и избавитесь от боков и жира на животе.
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