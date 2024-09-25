Зарано викидати: як почистити чайник від накипу 7 домашніми способами

Почистити содою

В жодному разі не слід використовувати соду як пасту - з нею треба прокип'ятити воду. Щоб почистити чайник від накипу содою, посуд потрібно наповнити водою на 3/4, а потім всипати 1 ст. л. соди.

Закип'ятіть чайник та залиште рідину настоюватися протягом години. Потім вилийте воду з содою та промийте чайник. Щоб позбутися присмаку соди, потрібно ще раз прокип'ятити чисту воду в чайнику.

Прокип'ятити з оцтом

Оцет можна використовувати для очищення від накипу металеві або пластикові електрочайники. Для цього чайник треба залити наполовину водою, а наполовину оцтом. Щоб очищення було м'яким, радять використовувати іншу пропорцію - 100 мл оцту на 1 л рідини.

Суміш потрібно закип'ятити, потім вилити і ще раз закип'ятити чайник з чистою водою. Якщо накип дуже стійкий, процес очищення можна повторити.

Проте оцет має сильний характерний запах, тому під час застосування цього методу, необхідно провітрювати приміщення.

Прокип'ятити з лимоном

Лимони містять лимонну кислоту, яка розщеплює стійкий накип. Вичавіть сік з половини лимона в чашку з 240 мл води. Або ж наріжте лимон невеликими шматочками і киньте їх у воду. Якщо у вас немає лимона, замість нього можна використати 59 мл магазинного лимонного соку.

Прокип'ятіть воду з лимонним соком та залиште суміш в чайнику на 30-60 хвилин. Після цього промийте чайник 4-5 разів, або прокип'ятіть в ньому чисту воду, якщо чайник електричний.

Прокип'ятити з лимонною кислотою

Лимонна кислота чудово може замінити лимон для очищення стінок чайника від накипу. Для цього потрібно заповнити чайник сумішшю води та лимонної кислоти в пропорції 1-2 ложки лимонної кислоти на 1 л води.

Закип'ятіть суміш, зачекайте, доки вона охолоне, а потім промийте чайник або прокип'ятіть в ньому воду.

Прокип'ятити з фруктовими шкірками

Цей спосіб радять застосовувати для очищення чайників від накипу з захованим нагрівальним елементом. Оскільки фрукти містять природну кислоту, шкірки можуть пом'якшити мінеральні залишки.

Для такого способу радять залити чайник водою 2/3, вкинути шкірки від фруктів та прокип'ятити суміш. Рідину потрібно залишити в посуді на 1-2 години, а потім зняти накип губкою.

Зробити засіб для чищення з оцту та лимону

Щоб почистити чайник від накипу, можна приготувати розчин для чищення, змішавши лимон і оцет. Лимон зменшує запах оцту.

Для цього способу лимонні шкірки необхідно залити приблизно 1 л білого оцту. Засіб має настоятися від 1 до 2 тижнів, після чого його треба процідити за допомогою марлі і перелити в пляшку з розпилювачем.

Щоб змінити концентрацію розчину, необхідно долити фільтровану воду.

Прокип'ятити з розсолом

Розсіл містить в своєму складі кислоти, які також можуть допомогти позбутися від накипу в чайнику. Для цього розсіл потрібно залити в посуд, довести рідину до кипіння та зачекати до повного охолодження.

Після цього потрібно промити чайник декілька разів або ще раз прокип'ятити в ньому чисту воду.