Заради приголомшливого полярного сяйва пілот розвернув літак на 360 градусів: ось як воно виглядає

Пілот літака EasyJet, виконуючи рейс з Рейк'явіка до Манчестера, відхилився від маршруту і розвернув лайнер EZY1806, щоб пасажири насолодилися приголомшливим видовищем - полярним сяйвом.
Про це повідомляє SkyNews.
Для цього рейс з Ісландії до Великої Британії здійснив 360-градусний розворот над Північним морем, забезпечивши для пасажирів з обох боків борту найкращий огляд красивої аврори.
А щоб стало ще видніше, пілот приглушив освітлення.
Пасажири також зняли це чудове північне сяйво на камери, після чого поділилися знімками в соцмережі.
Ось таке полярне сяйво спостерігали пасажири завдяки маневру пілота (фото: twitter.com/APTGroves)
Потрібно сказати, що компанія-перевізник гідно оцінила ініціативу пілота.
"Ми раді, що капітан нашого рейсу з Рейк'явіка до Манчестера вчора ввечері зміг виконати контрольований маневр, щоб дозволити пасажирам побачити з повітря дивовижну картину однієї з найбільших пам'яток природи - полярного сяйва", - сказав представник EasyJet.
Яку петлю здійснив у повітрі над Північним морем пілот літака, показали на ресурсі Flightradar24 у Twitter.
Додамо, що після рейсу з його додатковим маневром пасажири почали писати в соцмережах слова подяки капітанові рейсу, поділяючись враженнями від побаченого північного сяйва.
Аврора над Північним морем (фото: twitter.com/APTGroves)
Слід зазначити, що аналогічний маневр раніше зробив і пілот рейсу Finnair.
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