Ради потрясающего полярного сияния пилот развернул самолет на 360 градусов: вот как оно выглядит

Пилот самолета EasyJet, выполняя рейс из Рейкьявика в Манчестер, отклонился от маршрута и развернул лайнер EZY1806, чтобы пассажиры насладились потрясающим зрелищем - северным сиянием.
Об этом передает SkyNews.
Для этого рейс из Исландии в Великобританию совершил 360-градусный разворот над Северным морем, обеспечив для пассажиров с обеих сторон борта лучший обзор красивой авроры.
А чтобы стало еще виднее, пилот приглушил освещение.
Пассажиры также сняли это потрясающее северное сияние на камеры, после чего поделились снимками в соцсети.
Вот такое северное сияние наблюдали пассажиры благодаря маневру пилота (фото: twitter.com/APTGroves)
Нужно сказать, что компания-перевозчик по достоинству оценила инициативу пилота.
"Мы рады, что капитан нашего рейса из Рейкьявика в Манчестер вчера вечером смог выполнить контролируемый маневр, чтобы позволить пассажирам увидеть с воздуха удивительную картину одной из величайших достопримечательностей природы - северного сияния", - сказал журналистам представитель EasyJet.
Какую петлю осуществил в воздухе над Северным морем пилот самолета, показали на ресурсе Flightradar24 в Twitter.
Добавим, что после рейса с его дополнительным маневром пассажиры принялись писать в соцсетях слова благодарности капитану рейса, делясь впечатлениями от увиденного северного сияния.
Аврора над Северным морем (фото: twitter.com/APTGroves)
Стоит отметить, что аналогичный маневр ранее проделал и пилот рейса Finnair.
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