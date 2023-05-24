Все заради безпеки: що заборонено робити учасникам НМТ після отримання запрошення

Коли учасники отримають запрошення

Запрошення учасники отримають 25-26 травня через свій персональний кабінет.

У запрошенні буде вказано точну дату проходження тестування та адресу екзаменаційного центру, де учасник візьме участь у НМТ.

Чого не можна робити

Український центр оцінювання якості освіти напередодні розсилки запрошень на тестування закликає вступників публічно не розголошувати дату та місце проведення оцінювання.

Зокрема, наголошують на необхідності збереження інформаційної тиші виключно з міркувань безпеки організації тестування.

"Наполегливо рекомендуємо не розголошувати, де й коли проходитиме тестування, адже від цього може залежати безпека всіх його учасників", – зазначають в УЦОЯО.

Основна сесія тестування відбудеться у період із 5 по 23 червня. Офіційні результати тестування учасники дізнаються до 28 червня у своєму персональному кабінеті.

Упродовж 5-12 червня триватиме додатковий період реєстрації, під час якого зможуть зареєструватися ті, хто: