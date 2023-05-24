Все для безопасности: что запрещено делать участникам НМТ после получения приглашения

Когда участники получат приглашение

Приглашения участники получат 25-26 мая через свой персональный кабинет.

В приглашении будет указана точная дата прохождения тестирования и адрес экзаменационного центра, где участник примет участие в НМТ.

Чего нельзя делать

Украинский центр оценивания качества образования накануне рассылки приглашений на тестирование призывает поступающих публично не разглашать дату и место проведения оценивания.

В частности, отмечают на необходимости сохранения информационной тишины исключительно из соображений безопасности организации тестирования.

"Упорно рекомендуем не разглашать, где и когда будет проходить тестирование, ведь от этого может зависеть безопасность всех его участников", - отмечают в УЦОКО.

Основная сессия тестирования состоится в период с 5 по 23 июня. Официальные результаты тестирования участники узнают до 28 июня в своем персональном кабинете.

В течение 5-12 июня продлится дополнительный период регистрации, во время которого смогут зарегистрироваться те, кто: