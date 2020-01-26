Как заработать на депозитах в 2020: украинцев поджидают существенные изменения

Депозиты в 2020 - сколько и как можно заработать (фото: пресс-служба НБУ)

Теперь заработать на депозитах станет сложнее

Заработать на депозитах в 2020 году станет значительно сложнее, чем раньше. Только за последний месяц, например, процент по гривневым краткосрочным депозитам (на 3 месяца) в украинских банках снизился в среднем с 14,46 до 13,56%.

Эксперты утверждают, что тенденция снижения банковских ставок была очевидна еще осенью, передает информационный портал "Сегодня".

Даже в канун этого Нового года банки не старались заманить деньги населения различными праздничными акциями с повышенными процентами, хотя ранее это была довольно распространенная практика.

О том, что вслед за ставкой НБУ будут снижаться и ставки по депозитам, говорил заместитель главы НБУ Олег Чурий. Однако есть и те, которые уверяют: прямой зависимости между снижением учетной ставки НБУ и ставками по кредитам-депозитам нет.

"Когда учетная ставка снижается, задается какой-то определенный стандарт стоимости денег на межбанковском рынке на короткий период – на день или на неделю, то есть на краткосрочные межбанковские деньги. И когда банк может брать "короткие" межбанковские деньги, например, под 5%, зачем он будет привлекать депозиты под 10%? Нет смысла. То есть снижение учетной ставки дает возможность банкам привлекать краткосрочные деньги дешевле, и этот механизм в определенной мере расширяется и на "длинные" деньги", – утверждает экономический эксперт, президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

Однако в конце 2019 года НБУ снизил учетную ставку на 2%, и практически на те же 2% подешевели за последующий месяц депозиты. Финансисты утверждают, причина в том, что банки не заинтересованы в деньгах от населения. Деньги для кредитного портфеля они могут с гораздо меньшими хлопотами получать от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Вместе с тем, в Нацбанке уверяют: снижение банковской ставки позволит удешевить кредиты, а это даст возможность больше инвестировать в экономику.

Ранее эксперты озадачили неожиданным прогнозом касательно курса доллара в Украине.

Также напомним, что резкий разворот курса доллара произошел 26 декабря после того, как Нацбанк вмешался в рыночное курсообразование, выкупив 230 млн долларов по 23,2552 грн/доллар. В этот день госрегулятор всего приобрел 700 млн долларов США.