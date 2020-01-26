Як заробити на депозитах в 2020: українців чекають істотні зміни

Депозити в 2020 - скільки і як можна заробити (фото: прес-служба НБУ)

Тепер заробити на депозитах стане складніше

Заробити на депозитах у 2020 році стане значно складніше, ніж раніше. Тільки за останній місяць, наприклад, відсоток за гривневими короткостроковими депозитами (на 3 місяці) в українських банках знизився в середньому з 14,46 до 13,56%.

Експерти стверджують, що тенденція зниження банківських ставок була очевидна ще восени, передає інформаційний портал "Сьогодні".

Навіть напередодні цього Нового року банки не намагалися заманити гроші населення різними святковими акціями з підвищеними відсотками, хоча раніше це була досить поширена практика.

Про те, що слідом за ставкою НБУ будуть знижуватися і ставки по депозитах, говорив заступник голови НБУ Олег Чурій. Однак є й ті, які запевняють: прямій залежності між зниженням облікової ставки НБУ і ставками по кредитах-депозитах немає.

"Коли облікова ставка знижується, задається якийсь певний стандарт вартості грошей на міжбанківському ринку на короткий період - на день або на тиждень, тобто на короткострокові міжбанківські гроші. І коли банк може брати "короткі" міжбанківські гроші, наприклад, під 5% , навіщо він буде залучати депозити під 10%? Немає сенсу. Тобто зниження облікової ставки дає можливість банкам залучати короткострокові гроші дешевше, і цей механізм до певної міри розширюється і на "довгі" гроші ", - стверджує економічний експерт, президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак.

Однак в кінці 2019 року НБУ знизив облікову ставку на 2%, і практично на ті ж 2% подешевшали за наступний місяць депозити. Фінансисти стверджують, причина в тому, що банки не зацікавлені в грошах від населення. Гроші для кредитного портфеля вони можуть з набагато меншими клопотами отримувати від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Разом з тим, в Нацбанку запевняють: зниження банківської ставки дозволЯть здешевити кредити, а це дасть можливість більше інвестувати в економіку.

Раніше експерти спантеличили несподіваним прогнозом щодо курсу долара в Україні.

Також нагадаємо, що різкий розворот курсу долара стався 26 грудня після того, як Нацбанк втрутився в ринкове курсоутворення, викупивши 230 млн доларів по 23,2552 грн / долар. У цей день держрегулятор всього придбав 700 млн доларів США.