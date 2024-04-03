Запустили серійне виробництво перших сонячних електромобілів. Ось як вони виглядають

Як виглядають перші сонячні електромобілі

"Ми робимо неможливе - те, на що жодному іншому автовиробнику не вистачає сміливості. Ми використовуємо силу сонця, щоб зробити життя поза мережею реальністю для всіх", - кажуть у компанії.

Інженери заявляють, що головна мета при створенні сонячного електромобіля - енергоефективність. Машина може їздити, використовуючи 30% енергії, порівняно з іншими електричними та гібридними транспортними засобами, які сьогодні є на дорозі.

Технічні характеристики:

1600 км на одному заряді

64 км на сонячних батареях на день

розганяється до 96 км за секунди

"Ми віримо, що ефективний транспорт є основою управління природними ресурсами Землі заради майбутніх поколінь. Кожен власник Aptera може зменшити свій вуглецевий слід більш ніж на 6 350 кг CO2 на рік. Ми полегшуємо вам виконувати свою роль", - кажуть у компанії.

Aptera переосмислює способи проектування та виготовлення транспортних засобів. Вона зробила важливий крок вперед із 3D-друком, штучним інтелектом і композитним кузовом, що дозволяє швидко, у великих обсягах і економічно ефективно виготовляти автомобілі.

Так виглядає сонячний електромобіль (фото: Аptera)

Також виробники заявляють, що на розробку моделі їх надихнули винищувачі та гоночні автомобілі. Сонячні електромобілі виготовлені із найміцнішої сталі, тому є максимально безпечними.

"Кожен транспортний засіб може генерувати сонячну енергію, якої вистачить на 64 кілометри безкоштовної щоденної їзди та до 1 600 кілометрів запасу ходу при повній зарядці", - кажуть виробник.