Запустили серийное производство первых солнечных электромобилей. Вот как они выглядят

Как выглядят первые солнечные электромобили

"Мы делаем невозможное - то, на что ни одному другому автопроизводителю не хватает смелости. Мы используем силу солнца, чтобы сделать жизнь вне сети реальностью для всех", - говорят в компании.

Инженеры заявляют, что главная цель при создании солнечного электромобиля - энергоэффективность. Машина может ездить, используя 30% энергии по сравнению с другими электрическими и гибридными транспортными средствами, которые сегодня находятся на дороге.

Технические характеристики:

1600 км на одном заряде

64 км на солнечных батареях в день

разгоняется до 96 км в секунды

"Мы верим, что эффективный транспорт является основой управления природными ресурсами Земли ради будущих поколений. Каждый владелец Aptera может уменьшить свой углеродный след более чем на 6 350 кг CO2 в год. Мы облегчаем вам выполнять свою роль", - говорят в компании.

Aptera переосмысливает способы проектирования и производства транспортных средств. Она сделала важный шаг вперед с 3D-печатью, искусственным интеллектом и композитным кузовом, позволяющим быстро, в больших объемах и экономически эффективно производить автомобили.

Так выглядит солнечный электромобиль (фото: Аptera)

Также производители заявляют, что на разработку модели их вдохновили истребители и гоночные автомобили. Солнечные электромобили изготовлены из самой прочной стали, поэтому максимально безопасны.

"Каждое транспортное средство может генерировать солнечную энергию, которой хватит на 64 километра бесплатной ежедневной езды и до 1 600 километров запаса хода при полной зарядке", - говорят производителю