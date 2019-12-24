Запуск поездов по Крымскому мосту грозит россиянам неприятным сюрпризом

Запуск поездов по Крымскому мосту после объявления об окончании стоительства и открытия железнодорожного сообщения между аннексированным украинским полуостровом и территорией РФ грозит оккупантам уголовным делом. Об этом заявил прокурор АРК Игорь Поночовный в эфире Радио "Крым.Реалии".

В России заявили о получении 23 декабря заключения о соответствии объекта техническим регламентам и разрешения на ввод в эксплуатацию ж/д части транспортного перехода. Первый поезд отправили вчера из Санкт-Петербурга в Севастополь, и прибыть он должен 25-го (время в пути - 43,5 часа).

По словам Поночовного, как только состав окажется на захваченной РФ территории Украины, последует реакция ведомства.

Вероятнее всего, это будет уголовное производство, так как нарушается порядок въезда-выезда на оккупированную территорию (по закону попасть в Крым можно только через КПП между Херсонской областью и полуостровом).

Прокурор напомнил, что попадание граждан в Крым другим путем расценивается как административное правонарушение, а если целью такого визита было нанесение ущерба - то уголовное.

"Также есть статья, которая предусматривает ответственность за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Однозначно действиям компании-перевозчика будет дана оценка. У нас уже есть практика, когда одному лицу было объявлено подозрение после того, как ряд авиакомпаний продавали в Украине билеты на оккупированный полуостров. То есть ситуацию мы мониторим, и реакция от нас однозначно будет", - сказал Поночовный.

Также он указал на другие производства относительно "Керченского моста". В частности, дело касается экологических преступлений, поскольку строительство этого объекта нанесло ущерб Азовскому морю и Керченскому проливу (заиливание и гибель разных видов морских животных).

Прокурор подчеркнул, что в принципе само строительство оккупантами Крымского моста с политической точки зрения незаконно, поскольку РФ не имеет юрисдикции на территории украинского полуострова.

Видео: Запуск поездов по Крымскому мосту обернется уголовным делом