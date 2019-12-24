ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина проинформировала Генсека ООН о запуске поездов по Крымскому мосту

Новости » Политика     24.12.2019 - 00:38
Украина проинформировала Генсека ООН о запуске поездов по Крымскому мосту
Фото: Юрий Витренко (twitter.com/UKRinUN)

Украина подчеркивает, что Крым находится под оккупацией

Временный поверенный Украины при ООН Юрий Витренко направил письмо на имя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в котором сообщил ситуацию вокруг моста в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter представительства Украины при ООН.

В частности, в письме говорится о том, что строительство моста не изменят статус Крыма, который сейчас аннексирован Российской Федерацией.

"Временный поверенный Юрий Витренко направил Генсеку ООН письмо, в котором проинформировал его о ситуации вокруг моста в Керченском проливе. Ни поездки российских чиновников, ни строительство моста не могут изменить статус Крыма, который является неотъемлемой частью территории Украины", - говорится в сообщении.

Ранее Финляндия осудила запуск движения поездов по Крымскому мосту через Керченский пролив.

РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимиром Путиным на временно оккупированный Крым и открытием движения по железнодорожной части Крымского моста через Керченский пролив и направило МИД РФ ноту протеста.

Напомним, 23 декабря Крымский мост объявили готовым к запуску железнодорожного сообщения между оккупированным украинским полуостровом и территорией РФ.

Россия на несколько дней перекрыла движение по Керченскому проливу "Власти" Крыма анонсировали запуск поездов из России в Феодосию и Евпаторию
Новости Украины Керченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь