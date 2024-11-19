Запуск найбільшої у світі ракети Starship: де і коли дивитися онлайн

Компанія SpaceX Ілона Маска збирається в ніч із вівторка на середу, 20 листопада, запустити свою мегаракету Starship, що стане її шостим випробуванням із квітня 2023 року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про дослідження космосу, інновації та астрономію Space.com .

Двоступінчаста багаторазова ракета Starship - найбільша і найпотужніша з будь-коли створених. Вона складається з верхнього ступеня Starship та прискорювача Super Heavy. Запуск під назвою Integrated Flight Test-6 (IFT-6) запланований у 30-хвилинний проміжок часу, що відкривається о 17:00 за східним часом (EST) (00:00 за Києвом).

Це буде другий запуск Starship за останні два місяці. Попередній, IFT-5, успішно відбувся 13 жовтня. Сьогоднішній запуск буде аналогічним до попереднього: прискорювач Super Heavy спробують повернути і зловити за допомогою "паличок" стартової вежі, а верхній щабель Starship завершить контрольовану посадку в Індійському океані.

Сьогоднішній запуск включає нові завдання: повторне включення двигуна Raptor у космосі, випробування теплозахисних покриттів та маневрів для входу в атмосферу та зниження в Індійському океані. Ракета висотою близько 122 метрів і діаметром 9 метрів була зібрана на майданчику Starbase минулого тижня.

Starship вважається ключовим елементом програми Artemis NASA. У рамках контракту 2021 року SpaceX обрали місячним посадковим модулем для місії Artemis 3, яка у 2025 році має доставити астронавтів на Місяць вперше із закінчення програми Apollo у 1972 році.

Коли і де можна переглянути запуск ракети

Пряма трансляція розпочнеться за півгодини до відкриття вікна запуску приблизно о 16:30 за східним часом ( 23:30 за Києвом).

Офіційний стрим SpaceX можна буде побачити через обліковий запис компанії в X (раніше Twitter), а також на YouTube-каналі VideoFromSpace і на головній сторінці Space.com.