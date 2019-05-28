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Запущен самый долгий в мире стрим: подробности (видео)

STYLERЖизнь    28.05.2019 - 07:36
Запущен самый долгий в мире стрим: подробности (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Всемирный фонд дикой природы начал необычную акцию

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил проект, целью которого является призыв к мировому сообществу и государствам достичь соглашения о запрете загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами. Организация начала самый длинный стрим в мире, который должен продлиться 450 лет.

Проект Longest Live Streaming Ever показывает в сети, как разлагается пластиковая бутылка. 

Статическое изображение демонстрирует обычную пластиковую бутылку на песке. Всемирный фонд дикой природы предложил пользователям сети подписать петицию относительно "табу" на выброс пластика в мировой океан, и более полумиллиона человек уже одобрили инициативу.

 Видео: facebook.com/Longest-Live-Streaming-Ever

Отметим, что недавно в Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Документ утвердили вечером 10 мая по итогам 12-дневных консультаций в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

В настоящее время пластиковый мусор достигл доли в 70% всех морских отходов. 

С целью защиты экологии, в странах Европейского союза решили с 2021 года запретить использование и изготовление одноразового пластиковой посуды. 

Как сообщалось ранее, экологи и активисты, организации по защите окружающей среды присоединились к популярному флешмобу #10YearChallenge и показали, как изменилась наша природа и экосистема за последние десять лет. Кадры демонстрируют пользователям соцсетей довольно тревожную тенденцию

Напомним, ежегодно текстильная индустрия потребляет 132 000 000 тонн угля и от 6 до 9 триллионов литров воды, а 60 из более чем ста миллиардов предметов одежды, которые выпускаются ежегодно, люди выбрасывают в течение 12 месяцев после покупки. Это негативно влияет на окружающую среду значительно больше, чем многие представляют.

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