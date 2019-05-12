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В Женеве 187 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором

Новости » Общество    12.05.2019 - 05:35
В Женеве 187 стран подписали пакт по борьбе с пластиковым мусором
Иллюстративное фото (nog.ch)

Соглашение предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку

В Женеве около 1400 представителей 187 стран мира приняли соглашение, регулирующее глобальный экспорт пластикового мусора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Документ утвердили вечером 10 мая по итогам 12-дневных консультаций в качестве дополнения к принятой в 1989 году Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением.

Министр охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце приветствовала заключение глобального пакта по борьбе с пластиковым мусором.

"Ужесточение правил экспорта, предусмотренных в Базельской конвенции является большим прогрессом и действенной мерой против растущих объемов мусора в морях", - подчеркнула Шульце.

Она также отметила, что принятый пакт предусматривает возможность запрета экспорта загрязненных и проблематичных пластиковых отходов из ЕС в Азию и Африку.

Соглашение обеспечивает возможность для развивающихся стран отклонять ввоз на их территорию мусора из других стран.

Отметим, по данным экспертов, ежегодно в морях оказывается около 8 миллионов тонн пластиковых отходов.

Напомним, в Европейском союзе за год значительно сократились выбросы углекислого газа как продукта сгорания ископаемого топлива.

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