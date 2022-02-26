Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга

Суть состоит в сборе и обработки запросов от тех, кто не может покинуть ту или иную территорию и нуждается в помощи, и владельцев транспорта, готовых этим людям помочь.

Как отмечают операторы "UkraineNow", волонтеры будут связываться с ними и содействовать коммуникации.

Для этого на сервисе https://www.ukrainenow.org/refuge нужно:

Заполнить заявку

Как владелец авто: куда вы едете, сколько мест имеете, когда будете ехать

Заявка от водителя относительно помощи в эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

Как пассажир: куда вам нужно, когда, сколько вас

Заявка от пассажира относительно эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далее операторы будут обрабатывать заявки и попытаются помочь встречам людей.

Кроме вопросов, связанных с эвакуацией, также дело касается и другой помощи, в частности относительно одежды и медикаментов.

Для украинцев запустили сервис для помощи (фото: скрин ukrainenow.org/refuge)