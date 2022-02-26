UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Запущен простой сервис, который поможет украинцам эвакуировать друг друга

Автор: Владимир Костырин

Для помощи гражданам Украины, которые планируют эвакуировать друг друга в случае необходимости, был запушен специальный сервис.

Как он работает - читайте в материале ниже.

Суть состоит в сборе и обработки запросов от тех, кто не может покинуть ту или иную территорию и нуждается в помощи, и владельцев транспорта, готовых этим людям помочь.

Как отмечают операторы "UkraineNow", волонтеры будут связываться с ними и содействовать коммуникации.

Для этого на сервисе https://www.ukrainenow.org/refuge нужно:

Заполнить заявку

  • Как владелец авто: куда вы едете, сколько мест имеете, когда будете ехать

Заявка от водителя относительно помощи в эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

  • Как пассажир: куда вам нужно, когда, сколько вас

Заявка от пассажира относительно эвакуации (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далее операторы будут обрабатывать заявки и попытаются помочь встречам людей.

Кроме вопросов, связанных с эвакуацией, также дело касается и другой помощи, в частности относительно одежды и медикаментов.

Для украинцев запустили сервис для помощи (фото: скрин ukrainenow.org/refuge)

Ранее сообщалось, что на Закарпатье украинцам предлагают помощь с жильем - в Ужгороде и области работают координационные центры, где можно узнать информацию о размещении.

Также мы писали, что происходит с транспортом в Украине, какой график поездов и что с рейсами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраина