Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Для допомоги громадянам України, які планують евакуювати одне одного в разі необхідності, був запушений спеціальний сервіс.
Як він працює - читайте в матеріалі нижче.
Суть полягає в зборі та обробки запитів від тих, хто не може покинути ту чи іншу територію і потребує допомоги, та власників транспорту, готових цим людям допомогти.
Як зазначають оператори "UkraineNow", волонтери будуть зв'язуватися з ними і сприяти комунікації.
Для цього на сервісі https://www.ukrainenow.org/refuge потрібно:
Заповнити заявку
Заявка від водія щодо допомоги в евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)
Заявка від пасажира щодо евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)
Далі оператори будуть обробляти заявки та спробують допомогти зустрічам людей.
Крім питань, пов'язаних з евакуацією, також справа стосується й іншої допомоги, зокрема щодо одягу та медикаментів.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом - в Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.
Також ми писали, що відбувається з транспортом в Україні, який графік поїздів і що з рейсами.