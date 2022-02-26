RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Автор: Володимир Костирін

Для допомоги громадянам України, які планують евакуювати одне одного в разі необхідності, був запушений спеціальний сервіс.

Як він працює - читайте в матеріалі нижче.

Суть полягає в зборі та обробки запитів від тих, хто не може покинути ту чи іншу територію і потребує допомоги, та власників транспорту, готових цим людям допомогти.

Як зазначають оператори "UkraineNow", волонтери будуть зв'язуватися з ними і сприяти комунікації.

Для цього на сервісі https://www.ukrainenow.org/refuge потрібно:

Заповнити заявку

  • Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли будете їхати

Заявка від водія щодо допомоги в евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

  • Як пасажир: куди вам потрібно, коли, скільки вас

Заявка від пасажира щодо евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далі оператори будуть обробляти заявки та спробують допомогти зустрічам людей.

Крім питань, пов'язаних з евакуацією, також справа стосується й іншої допомоги, зокрема щодо одягу та медикаментів.

Для українців запустили сервіс для допомоги (фото: скрін ukrainenow.org/refuge)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті українцям пропонують допомогу з житлом - в Ужгороді та області працюють координаційні центри, де можна дізнатися інформацію про розміщення.

Також ми писали, що відбувається з транспортом в Україні, який графік поїздів і що з рейсами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна