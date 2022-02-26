Запущено простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати одне одного

Суть полягає в зборі та обробки запитів від тих, хто не може покинути ту чи іншу територію і потребує допомоги, та власників транспорту, готових цим людям допомогти.

Як зазначають оператори "UkraineNow", волонтери будуть зв'язуватися з ними і сприяти комунікації.

Для цього на сервісі https://www.ukrainenow.org/refuge потрібно:

Заповнити заявку

Як власник авто: куди ви їдете, скільки місць маєте, коли будете їхати

Заявка від водія щодо допомоги в евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

Як пасажир: куди вам потрібно, коли, скільки вас

Заявка від пасажира щодо евакуації (фото: ukrainenow.org/refuge)

Далі оператори будуть обробляти заявки та спробують допомогти зустрічам людей.

Крім питань, пов'язаних з евакуацією, також справа стосується й іншої допомоги, зокрема щодо одягу та медикаментів.

Для українців запустили сервіс для допомоги (фото: скрін ukrainenow.org/refuge)