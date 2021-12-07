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Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря

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Украина, Вторник 07 декабря 2021 12:52
Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря Фото: с 10 декабря из магазинов исчезнут тонкие пластиковые пакеты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о запрете распространения тонких пластиковых пакетов вступает в силу с 10 декабря. Запрет касается объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст закона (проект 2051-1).

Законом запрещается распространение сверхтонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной менее 15 микрометров); тонких пластиковых пакетов (со стенками толщиной от 15 до 50 мкм); оксоразлагающихся пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), которые используются для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Эти пакеты можно использовать в магазинах до 1 января 2023 года.

Запрет также не касается биоразлагаемых пакетов.

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 гривен. За повторное нарушение будет взиматься штраф от 3400 до 8500 гривен.

Законом также устанавливается запрет бесплатного распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг.

Кабинет министров Украины намерен установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты. Проект документа пока не принят.

Документом планируется установить минимальные розничные цены на пластиковые пакеты в форме рукава, с дном и открытой горловиной со стенками толщиной более 50 микрометров в таких размерах, гривен за один пакет с НДС:

  • 2,00 - без ручек (без боковых складок);
  • 2,50 - без ручек (с боковыми складками); с ручками (без боковых складок);
  • 3,00 - с ручками (с боковыми складками).

Эти розничные цены является минимально допустимым уровнем цен на пластиковые пакеты (независимо от ширины, длины, глубины боковых складок, нанесенной маркировки), который может применяться субъектом хозяйствования, осуществляющим распространение пластиковых пакетов.

Как сообщало РБК-Украина, Рада одобрила закон, согласно которому запретят продажу пластиковых пакетов во всех точках торговли и сферы обслуживания, за исключением определенных случаев.

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пакеты Кабинет Министров Украины
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Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
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