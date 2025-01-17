Запорука смачних страв: як правильно зберігати спеції, щоб вони не втратили аромат

Як правильно зберігати спеції

Щоб зберегти аромати та смак спецій якомога довше, потрібно дотримуватись кількох простих правил.

Обирати сухе і темне місце

Багато хто зберігає спеції в шафі біля плити, проте це далеко не найкращий варіант. Натомість прохолодне, сухе і темне місце, наприклад, комора, шухляда або шафа, розташована подалі від плити або духовки, є чудовим місцем для зберігання вашої колекції спецій.

Температура повітря відіграє ключову роль у збереженні смаку спецій. Ідеальна температура для зберігання спецій коливається від 15 до 20 градусів.

Зберігати в герметичному посуді

Спеції втрачають аромат через контакт з повітрям, тому дуже важливо зберігати їх у герметичних скляних або керамічних контейнерах, а не в відкритій упаковці чи в мішечках.

Пластикові контейнери також є популярним вибором, але вони, як правило, не такі герметичні і можуть вбирати кольори та запахи різних спецій. Це може ускладнити їхнє очищення, якщо ви захочете використовувати їх повторно.

Контейнери з неіржавної сталі або жерсті - інші прийнятні варіанти, але оскільки метал є теплопровідним, ще важливіше зберігати їх подалі від джерел тепла, таких як ваша плита.

Не змішувати з іншими спеціями

Не варто пересипати різні види спецій в одну ємність, якщо лише ви не робите домашню суміш приправ. Інакше через обмін ароматів кожна спеція втрачає свою виразність.

Змішування спецій зменшує виразність кожної з них (ілюстративне фото: Freepik)

Не висипати у страву безпосередньо з контейнера

Волога - один з найбільших ворогів аромату і свіжості спецій, адже може призвести до появи цвілі. Якщо висипати спеції в страву, не користуючись ложкою, в упаковку або контейнер може потрапити пара зі страви.

Проте ви можете зберегти спеції сухими, якщо витягнете їх ложкою з контейнера перед додаванням у гарячу їжу, а не сипатимете прямо з контейнера.

Як довго можна зберігати спеції

При визначенні терміну придатності сушених трав і спецій слід враховувати такі фактори, як їх тип, обробка та зберігання.

Наприклад, чим більше в суміші необроблених приправ, тим довший термін їх зберігання. Більшість сушених трав зазвичай зберігаються 1-3 роки:

базилік

орегано

чебрець

розмарин

лаврове листя

кріп

петрушка

кінза

м'ята

майоран

шавлія

Мелені або порошкоподібні спеції зазвичай мають термін зберігання 2-3 роки. Серед них наступні:

мелений імбир

часниковий порошок

мелена кориця

порошок чилі

мелена куркума

мелений запашний перець

мелений кардамон

мелена паприка

подрібнені пластівці червоного перцю

суміші приправ

Цілі або немелені спеції мають найдовший термін зберігання, оскільки менша площа їхньої поверхні піддається впливу повітря, світла та вологи.

Це дозволяє їм довше зберігати свої ароматичні олії та смакові компоненти, ніж їх мелені аналоги.

Цілі спеції можуть зберегти аромат до 4 років (ілюстративне фото: Freepik)

При правильному зберіганні цілі спеції можуть зберігатися до 4 років:

цілі горошини перцю

коріандр

насіння гірчиці

насіння кропу

насіння кмину

насіння кмину

цілий мускатний горіх

гвоздики

палички кориці

цілий сушений перець чилі

Як визначити, чи зіпсувалися спеції

Сушені трави та спеції не мають терміну придатності та майже не псуються в звичному розумінні. Зазвичай "зіпсовані" спеції просто втрачають більшу частину свого аромату, ефективності та кольору.

На багатьох магазинних спеціях зазначено термін придатності, який вказує на час, протягом якого вони зберігатимуть найсильніший аромат і якість.

Загалом безпечно вживати сушені трави та спеції, термін придатності яких минув, хоча вони не додадуть страві стільки аромату, скільки їхні свіжі аналоги. Втім, якщо є видимі ознаки псування - цвіль, зміна кольору та комахи - такі спеції варто викинути.

Якщо ви не знаєте, як давно зберігаєте спеції, ви можете визначити, чи готові вони до оновлення, перевіривши їхній запах і смак. Для цього розчавіть або розітріть невелику кількість спецій у долоні. Якщо аромат слабкий, а смак неяскравий, можливо, настав час їх замінити.