Запорожские медики получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

"Наши врачи - настоящие герои, которые спасают жизни украинцев, пострадавших от российской агрессии. А компания "Метинвест" Ахметова делает все, чтобы помочь нашим врачам. Сегодня мы передали врачам очередную партию защитной амуниции, потому что они должны быть в безопасности, спасая жизни людей", - рассказал Силантьев.

Всего Силантьев передал медикам 15 комплектов амуниции - бронежилет в каска. У военных медиков - свои нормы, им необходимо иметь не более 30% нагрузки от собственного веса.

Как известно, за 100 дней войны на проекты помощи Украине "Метинвест" направил более 1,5 млрд грн.