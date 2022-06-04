Запорізькі медики отримали бронежилети та каски від "Метінвесту"

"Наші лікарі - справжні герої, які рятують життя українців, постраждалих від російської агресії. А компанія "Метінвест" Ахметова робить усе, щоб допомогти нашим лікарям. Сьогодні ми передали лікарям чергову партію захисної амуніції, тому що вони повинні бути у безпеці, рятуючи життя людей", - розповів Силантьєв.

Всього Силантьєв передав медикам 15 комплектів амуніції - бронежилет в каска. У військових медиків - свої норми, їм необхідно мати не більше 30% навантаження від власної ваги.

Як відомо, за 100 днів війни на проекти допомоги Україні "Метінвест" спрямував понад 1,5 млрд грн.