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Запорізькі медики отримали бронежилети та каски від "Метінвесту"

Фото: запорізькі медики отримали бронежилети та каски від "Метінвест" (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Запорізькі медики, що зараз працюють майже на передовій, отримали бронежилети та каски від компанії "Метінвест". Передав їх нашим захисникам відомий спортсмен Денис Силантьєв.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Наші лікарі - справжні герої, які рятують життя українців, постраждалих від російської агресії. А компанія "Метінвест" Ахметова робить усе, щоб допомогти нашим лікарям. Сьогодні ми передали лікарям чергову партію захисної амуніції, тому що вони повинні бути у безпеці, рятуючи життя людей", - розповів Силантьєв.

Всього Силантьєв передав медикам 15 комплектів амуніції - бронежилет в каска. У військових медиків - свої норми, їм необхідно мати не більше 30% навантаження від власної ваги.

Як відомо, за 100 днів війни на проекти допомоги Україні "Метінвест" спрямував понад 1,5 млрд грн.

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Метинвест