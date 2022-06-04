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Запорожские медики получили бронежилеты и каски от "Метинвеста"

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Суббота 04 июня 2022 14:42
Запорожские медики получили бронежилеты и каски от "Метинвеста" Фото: запорожские медики получили бронежилеты и каски от "Метинвест" (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Запорожские медики, которые сейчас работают почти на передовой, получили бронежилеты и каски от компании "Метинвест". Передал их нашим защитникам известный спортсмен Денис Силантьев.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши врачи - настоящие герои, которые спасают жизни украинцев, пострадавших от российской агрессии. А компания "Метинвест" Ахметова делает все, чтобы помочь нашим врачам. Сегодня мы передали врачам очередную партию защитной амуниции, потому что они должны быть в безопасности, спасая жизни людей", - рассказал Силантьев.

Всего Силантьев передал медикам 15 комплектов амуниции - бронежилет в каска. У военных медиков - свои нормы, им необходимо иметь не более 30% нагрузки от собственного веса.

Как известно, за 100 дней войны на проекты помощи Украине "Метинвест" направил более 1,5 млрд грн.

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