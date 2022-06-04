Запорізькі медики отримали бронежилети та каски від "Метінвесту"
Запорізькі медики, що зараз працюють майже на передовій, отримали бронежилети та каски від компанії "Метінвест". Передав їх нашим захисникам відомий спортсмен Денис Силантьєв.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"Наші лікарі - справжні герої, які рятують життя українців, постраждалих від російської агресії. А компанія "Метінвест" Ахметова робить усе, щоб допомогти нашим лікарям. Сьогодні ми передали лікарям чергову партію захисної амуніції, тому що вони повинні бути у безпеці, рятуючи життя людей", - розповів Силантьєв.
Всього Силантьєв передав медикам 15 комплектів амуніції - бронежилет в каска. У військових медиків - свої норми, їм необхідно мати не більше 30% навантаження від власної ваги.
Як відомо, за 100 днів війни на проекти допомоги Україні "Метінвест" спрямував понад 1,5 млрд грн.