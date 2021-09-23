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Под Запорожьем живодер получил реальный срок 3 года

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Запорожская область, Четверг 23 сентября 2021 14:18
Под Запорожьем живодер получил реальный срок 3 года Коллаж РБК-Украина: суд отправил живодера за решетку
Автор: Владимир Костырин

На Запорожье мужчина получил реальный срок вместо условного в резонансном деле о жестоких издевательствах над животными. Так, апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора и отменил жалобу защиты обвиняемого на приговор суда первой инстанции.

Об этом передали в пресс-службе Запорожской областной прокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что в течение двух лет 25-летняя женщина и ее 52-летний сожитель - оба жителя Вольнянского района - снимали фото и видео порнографического характера с участием животных, а затем такой контент распространяли в интернете.

"Наиболее широкую огласку действия обвиняемой получили после того, как последняя сняла на видео и выложила в соцсети жестокое издевательство над котом, в результате которого наступила смерть животного", - говорится в публикации.

В отношении фигурантов, проходящих по делу живодеров и распространителей порноконтента, были начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 301 и ч. 3 ст. 299 УК.

Суд приговорил женщину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы, а мужчина получил наказание в виде 4 лет лишения свободы, при этом ему установили испытательный срок 3 года. Также обвиняемых лишили права заниматься деятельностью, связанной с изготовлением и реализацией фото и видеопродукции на 3 года.

Такое наказание в отношении подсудимого об условном сроке прокурор посчитал недостаточным, и подал апелляционную жалобу на вердикт.

"Суд апелляционной инстанции учел доводы прокурора и принял новый приговор, по которому мужчина осужден к реальному сроку наказания - 3 года лишения свободы в местах несвободы. Ранее назначенное обвиняемой наказание оставлено без изменений", - передали в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Киеве живодеры и догхантеры разбрасывают колбасу с отравой, а также в столице замечали разбросанные куски сосисок с иглами внутри.

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Запорожская область
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