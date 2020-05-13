Под Запорожьем в роддоме произошел жуткий случай с роженицей и малышом: детали скандала

Под Запорожьем произошел жуткий случай в роддоме (коллаж РБК-Украина)

В роддоме Энергодара произошел скандал с двумя смертями

В Энергодаре Запорожской области в роддоме разгорелся скандал. Молодая женщина при родах потеряла ребенка, а через полтора месяца умерла сама. Когда родные захотели похоронить роженицу с малышом, тело ребенка исчезло из больницы. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Елена попала в роддом на 8 месяце беременности прямо с курсов английского языка. У нее началось кровотечение и было понижено давление. Во время родов малыша спасти не удалось, но врачи обещали родственникам, что с Еленой все будет хорошо.

Супруг женщины Святослав Наумичев рассказал, что после родов у жены обнаружили серьезные проблемы со здоровьем и ее подключили к аппарату ИВЛ. Потом ее перевезли в областную больницу.

В Запорожье Елене провели несколько тяжелых операций, но ей становилось только хуже: она потеряла зрение и осталась фактически без почек. На 43-й день в больнице она умерла. После ее кончины родные узнали, что тело новорожденного исчезло из морга.

В больнице отказываются комментировать инцидент.

"В роддоме два врача. Они не способны оказать необходимую неотложную акушерскую помощь. В заведении нет операционной сестры... Кто поступает с кровотечением, надо быстро прооперировать, но это невозможно", – рассказал акушер-гинеколог Николай Маевский.

В правоохранительных органах начали расследование в отношении медицинской небрежности и надругательства над телом.

В Энергодаре пропало из больницы тело младенца (видео: ТСН)

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