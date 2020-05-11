Степанов сделал заявление о бесплатных родах в Украине

Роды в Украине не могут быть бесплатными (коллаж РБК-Украина)

Глава Минздрава сделал заявление, почему в Украине не могут быть бесплатными роды

Роды в Украине не могут быть бесплатными для всех, так как не все женщины рожают естественным путем и у некоторых возможны осложнения при процессе. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По словам министра, бесплатные роды - это означает, что женщина ни за что не платит, а это нереально, если у роженицы существуют патологии, либо нужно хирургическое вмешательство.

"А вы уверены, что в таком случае, учитывая то, что плата остается на уровне 7-8 тысяч гривен, то никаких неформальных платежей не будет, потому что эти тарифы не предусматривают какого-то существенного увеличения зарплаты на родах. Я не уверен, что такое может быть. Не так ли?" – отметил Степанов в интервью ТСН.

Степанов отметил, что в рамках медреформы закладывался тариф в 8136 гривен 3 копейки, но это означало, что женщина рожает физиологически.

"Но жизнь другая – порой бывают патологические роды, куча разных диагнозов, когда надо спасать женщину и ребенка, который родился, иногда бывает кесарево, и много-много других вещей. И это гораздо больше стоит, чем 8136 гривен 3 копейки. Такова жизнь", – сказал министр.

По словам Степанова, в перинатальных центрах в большинстве своем роды происходят патологические и врачи не могут обеспечивать рожениц лекарствами. Женщины должны покупать их за свой счет.

Ранее в НСЖУ рассказали, что в обычный пакет родов входит: весь пакет медицинской помощи для роженицы, включая по необходимости сложные ситуации и кесарево сечение.