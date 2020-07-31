Под Запорожьем ребенок погиб из-за стиральной машины: подробности трагедии

В Запорожской области ребенок погиб из-за неисправной стиральной машины. Трагедия с семилетним мальчиком случилась 30 июля в одном из сел Ореховского района.

Мальчик находился дома без присмотра родителей. Ребенок прикоснулся к электронагревателю, который был установлен в самодельной стиральной машине, сообщает пресс-служба Национальной полиции Запорожской области.

"Предварительно было установлено, что 7-летний мальчик, когда рядом не было родителей, дотронулся к электронагревателю, установленного в самодельной стиральной машине", - рассказали в полиции.

Та самая стиральная машина из-за которой погиб ребенок (фото: zp.npu.gov.ua)

Правоохранители выясняют детали трагедии, открыто уголовное производство по пункту 2 части 2 статьи 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, сейчас решается вопрос относительно открытия уголовного производства по статье 166 Уголовного кодекса Украины (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

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