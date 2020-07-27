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Смерть 3-летнего сына политзаключенного в Крыму: новые подробности и нестыковки

Симферополь, Понедельник 27 июля 2020 08:51
Смерть 3-летнего сына политзаключенного в Крыму: новые подробности и нестыковки
Гибель Мусы Сулейманова (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Мусу Сулейманова нашли мертвым в сливной яме, которую волонтеры проверяли трижды

Муса Сулейманов, трехлетний сын крымского политзаключенного, журналиста, 37-летнего Руслана Сулейманова был найден мертвым 26 июля после почти двух дней поиска, к которому привлекли около 2 тысяч человек. Оккупанты назвали официальную причину смерти, в то же время Рефат Чубаров говорит, что смерть мальчика вызывает ряд вопросов.

Около 18:00 24 июля малыш гулял возле своего дома в песочнице в селе Строгановка под Симферополем, под присмотром матери Эльзары. 31-летняя женщина отлучилась всего на 10-15 минут. Ее, по словам замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой, позвала больная свекровь. Когда женщина вернулась, сына уже не было.

Сначала мальчика несколько часов искали своими силами, но спустя 1,5 суток Муса был найден мертвым в выгребной яме. В пресс-службе оккупационных властей назвали и причину смерти мальчика: ребенок утонул.

Во время поисков водолазы несколько раз проверили озеро вблизи села Строгановки, даже скосили камыш. Тело ребенка нашли только после того, как специальной машиной выкачали выгребную яму. Как говорится в сюжете ТСН, яма была прикрыта деревянным поддоном и ее раньше трижды проверяли поисковые группы.

Смерть 3-летнего сына политзаключенного в Крыму: новые подробности и нестыковки

Муса Сулейманов и его отец Руслан (коллаж: qha.com.ua)

"Место нахождения тела мальчика и предполагаемые обстоятельства, что привели к смерти 3-летнего Муссы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земли", - заявил Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Похороны Мусы Сулейманова, состоятся сегодня, 27 июля, возле 11:00 часов дома семьи Сулеймановых.

Напомним, что отца погибшего мальчика, Руслана Сулейманова, оккупанты обвиняют в терроризме. Его задержали в марте 2019-го. Он находится под арестом в следственном изоляторе - 23 июля суд в российском Сочи продлил ему арест до середины сентября.

С арестом Руслана Сулейманова вся тяжесть содержания семьи легла на 31-летнюю Эльзару, жену политзаключенного. Она присматривает за родителями Руслана, которым за 70. Кроме того в семье воспитывается еще двое детей, 10-летний Мухаммед, и 6-летняя Асия.

Ранее мы писали, что в Харькове женщина убила ребенка, а затем себя. Полиция шокировала причинами.

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