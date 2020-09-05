Под Запорожьем пьяный неадекват устроил жуткую резню в кафе (видео)

Под Запорожьем мужчина с ножом набросился на отдыхающих в кафе на дискотеке и ранил несколько человек. Один из пострадавших - 18-летний парень - находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в Орехове поздно вечером 4 сентября. Нападавший задержан, и теперь за содеянное ему грозит до 15 лет тюрьмы. Об этом 5 сентября передали в отделе коммуникации полиции Запорожской области.

Правоохранители установили, что в развлекательном заведении на улице Набережная во время распития спиртных напитков между 35-летним мужчиной и группой его односельчан произошел конфликт, яки перерос в драку. После этого мужчина взял нож и нанес им удар в грудную клетку 18-летнему парню, а потом ранил еще троих 17-летних юношей.

На место происшествия прибыли полицейские, а затем и дополнительные наряды и сотрудники уголовного блока, так как посетители кафе собирались устроить самосуд над разъяренным неадекватом и перевернули его легковушку.

Как сообщается в местных пабликах, конфликт на дискотеке начался из-за того, что парни в кафе сделали замечание мужчине за то, что он толкал людей на танцполе. Тогда тот ушел за ножом, а потом вернулся и начал резать всех, кто попался ему на пути. Сообщается, что ранения получили 11 человек.

Также в сети опубликовали видео с места происшествия и как люди чуть не линчевали неадеквата. Кадры можно посмотреть по этой ссылке (предупреждаем - присутствует нецензурная брань!)

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 п. 15 (покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Как отмечают в сети, задержанный уже бывал в местах лишения свободы.

Под Запорожьем мужчина устроил резню в кафе (фото: zp.npu.gov.ua)

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Напомним, недавно под Ровно произошла драка "село на село", которая длилась двое суток.