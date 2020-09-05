Під Запоріжжям п'яний неадекват влаштував жахливу різанину в кафе (відео)

Під Запоріжжям чоловік з ножем накинувся на відпочиваючих в кафе на дискотеці і поранив кількох людей. Один з постраждалих - 18-річний хлопець - перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані.

Інцидент стався в місті Оріхів пізно ввечері 4 вересня. Нападник затриманий, і тепер за скоєне йому загрожує до 15 років в'язниці. Про це 5 вересня передали у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Правоохоронці встановили, що в розважальному закладі на вулиці Набережна під час розпиття спиртних напоїв між 35-річним чоловіком та групою його односельців стався конфлікт, яки переріс у бійку. Після цього чоловік взяв ножа і завдав ним удар у грудну клітину 18-річному хлопцеві, а потім поранив ще трьох 17-річних юнаків.

На місце події прибули поліцейські, а потім і додаткові наряди та працівники кримінального блоку, бо відвідувачі кафе збиралися влаштувати самосуд над розлюченим неадекватом і перевернули його легковик.

Як повідомляється в місцевих пабліках, конфлікт на дискотеці почався через те, що хлопці в кафе зробили зауваження чоловікові за те, що він штовхав людей на танцполі. Тоді той пішов за ножем, а потім повернувся і почав різати усіх, хто попався йому на шляху. Повідомляється, що поранення отримали 11 людей.

Також в мережі опублікували відео з місця події та як люди мало не лінчували неадеквата. Кадри можна подивитися за цим посиланням (попереджаємо - присутня нецензурна лайка!)

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 п. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК.

Як відзначають в мережі, затриманий вже бував у місцях позбавлення волі.

Під Запоріжжям чоловік влаштував різанину в кафе (фото: zp.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що на Прикарпатті підліток влаштував криваву бійню - 15-річний хлопець "заради забави" вирішив вбити всю родину.

Нагадаємо, нещодавно під Рівному сталася бійка "село на село", яка тривала дві доби.