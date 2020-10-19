Под Запорожьем подросток украл избирательную урну, чтобы сделать домик для улиток (фото)

Подросток украл урну с избирательного участка под Запорожьем (коллаж: РБК-Украина)

17-летний парень решил использовать урну как инкубатор для выращивания улиток

В Запорожской области полицейские нашли 17-летнего местного жителя, который похитил урну с избирательного участка. Парень совершил кражу 18 октября. Об этом стало известно из сообщения от председателя избирательной комиссии. Все подробности рассказывают в отделе коммуникации ГУ НПУ в Запорожской области.

По данным правоохранителей, 18 октября около 18:20 в Каменско-Днепровское отделение полиции ГУНП передали информацию о краже урны с избирательного участка. Заявителем стал председатель избирательной комиссии.

До инцидента на территории избирательного участка находилось 5 урн для голосования. Сотрудники национальной полиции смогли определить, что кража состоялась в течение последних суток.

Уже 19 октября, в понедельник утром правоохранители установили личность вора. Им оказался 17-летний местный житель. Парень признался в содеянном.

"Юноша объяснил, что собирался использовать урну как инкубатор для выращивания и разведения улиток", - говорится в сообщении.

17-летний парень украл урну с избирательного участка для выращивания улиток (фото: zp.npu.gov.ua)

Следователем по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее под Киевом муж главы комиссии украл и съел заявление кандидата на выборы.

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