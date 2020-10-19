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Під Запоріжжям підліток вкрав виборчу урну, щоб зробити будинок для равликів (фото)

Понеділок 19 жовтня 2020 15:41
Під Запоріжжям підліток вкрав виборчу урну, щоб зробити будинок для равликів (фото)
Підліток вкрав скриньку з виборчої дільниці під Запоріжжям (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

17-річний хлопець вирішив використовувати урну як інкубатор для вирощування равликів

У Запорізькій області поліцейські знайшли 17-річного місцевого жителя, який викрав скриньку з виборчої дільниці. Хлопець скоїв крадіжку 18 жовтня. Про це стало відомо з повідомлення від голови виборчої комісії. Всі подробиці розповідають у відділі комунікації ГУ НПУ в Запорізькій області.

За даними правоохоронців, 18 жовтня близько 18:20 до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП передали інформацію про крадіжку урни з виборчої дільниці. Заявником став голова виборчої комісії.

До інциденту на території виборчої дільниці знаходилося 5 урн для голосування. Співробітники національної поліції змогли визначити, що крадіжка відбулася протягом останньої доби.

Вже 19 жовтня, в понеділок вранці правоохоронці встановили особу крадія. Ним виявився 17-річний місцевий житель. Хлопець зізнався у скоєному.

"Хлопець пояснив, що збирався використовувати урну як інкубатор для вирощування і розведення равликів", - йдеться в повідомленні.

Під Запоріжжям підліток вкрав виборчу урну, щоб зробити будинок для равликів (фото)

17-річний хлопець вкрав скриньку з виборчої ділянки для вирощування равликів (фото: zp.npu.gov.ua)

Слідчим за даним фактом порушено кримінальне виробництво за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше під Києвом чоловік голови комісії вкрав і з'їв заяву кандидата на вибори.

Також ми писали, що у Миколаєві в депутати балотується кандидат, якого внесено у базу "Миротворець". Раніше він брав участь у проросійських передачах на ТБ і організовував мітинги.

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