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Под Запорожьем подростки задумали похищение ребенка ради лайков в соцсети: мы детей воруем

Автор: Людмила Жукова

В Запорожской области трое подростков решили похитить 12-летнего ребенка ради лайков в соцсети.

Об этом сообщает полиция Запорожской области.

Как все произошло

Патрульным Кушугумской территориальной общины сообщили о том, что неизвестные на черном кроссовере испугали 12-летнего мальчика, который шел вдоль дороги. Они предлагали его подвезти.

Полицейские установили, где находится авто. В машине находились трое подростков в возрасте 16-17 лет и еще один 18-летний юноша.

Их доставили в полицейский участок и вызвали на место их родителей. Правозащитники установили, что юноши предложили подвезти 12-летнего подростка для развлечения, а свои видеозаписи хотели разместить в социальной сети.

С родителями и подростками поговорили в отделении и сказали, что им грозит.

"Относительно парня, который снимал видео и испугал ребенка, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 173 (Мелкое хулиганство) КУоАП. Относительно 17-летнего водителя, который находился за рулем родительской иномарки без водительского удостоверения, составлен протокол по ч. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП", - рассказала спикер полиции Запорожской области Елена Лебединская.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

"Мы детей воруем", - говорит один из подростков.

Как мы ранее писали, в Харькове автомобиль на пешеходном переходе сбил двух подростков.

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