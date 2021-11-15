RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Під Запоріжжям Підлітки задумали викрадення дитини заради лайків у соцмережі: ми дітей крадемо

Автор: Людмила Жукова

У Запорізькій області троє підлітків вирішили викрасти 12-річну дитину заради лайків у соцмережі.

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Як все сталося

Патрульним Кушугумської територіальної громади повідомили про те, що невідомі на чорному кросовері злякали 12-річного хлопчика, який йшов уздовж дороги. Вони пропонували його підвезти.
Поліцейські встановили, де знаходиться авто. У машині знаходилися троє підлітків у віці 16-17 років і ще один 18-річний юнак.

Їх доставили в поліцейську дільницю і викликали на місце їх батьків. Правозахисники встановили, що юнаки запропонували підвезти 12-річного підлітка для розваги, а свої відеозаписи хотіли розмістити в соціальній мережі.

З батьками і підлітками поговорили у відділенні і сказали, що їм загрожує.

"Щодо хлопця, який знімав відео та злякав дитину, складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Щодо 17 - річного водія, який перебував за кермом батьківської іномарки без водійського посвідчення, складено протокол за ч.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП", - розповіла речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

"Ми дітей крадемо", - каже один з підлітків.

Як ми раніше писали, в Харкові автомобіль на пішохідному переході збив двох підлітків.

Читайте РБК-Україна в Google News
викрадення