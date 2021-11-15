Під Запоріжжям Підлітки задумали викрадення дитини заради лайків у соцмережі: ми дітей крадемо

Як все сталося

Патрульним Кушугумської територіальної громади повідомили про те, що невідомі на чорному кросовері злякали 12-річного хлопчика, який йшов уздовж дороги. Вони пропонували його підвезти.

Поліцейські встановили, де знаходиться авто. У машині знаходилися троє підлітків у віці 16-17 років і ще один 18-річний юнак.

Їх доставили в поліцейську дільницю і викликали на місце їх батьків. Правозахисники встановили, що юнаки запропонували підвезти 12-річного підлітка для розваги, а свої відеозаписи хотіли розмістити в соціальній мережі.

З батьками і підлітками поговорили у відділенні і сказали, що їм загрожує.

"Щодо хлопця, який знімав відео та злякав дитину, складено адміністративний протокол за ч.1 ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Щодо 17 - річного водія, який перебував за кермом батьківської іномарки без водійського посвідчення, складено протокол за ч.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) КУпАП", - розповіла речник поліції Запорізької області Олена Лебединська.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

"Ми дітей крадемо", - каже один з підлітків.