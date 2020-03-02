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Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)

STYLERЖиття    02.03.2020 - 14:48
Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)
Під Запоріжжям виявили унікальну знахідку (Колаж РБК-Україна)

Археологи розкопали під Запоріжжям залишки торгових рядів древнього міста

У Запорізькій області археологи розкопали залишки Торгових рядів стародавнього міста. Це сталося під час проведення робіт з реконструкції скверу Піонерів. Про це повідомили на Facebook-сторінці департаменту архітектури та містобудування Запорізької міської ради.

Також на сторінці оприлюднили знімки розкопок.

Торгові ряди на Базарній площі Старого Олександрівська розташовувалися на місці сучасного скверу Піонерів в 1874-1905 і 1911-1943 роках. Будучи архітектурною домінантою центральної частини Старого Олександрівська, Торгові ряди мали три паралельних ряди лавок, обмежених проспектом Соборним, вулицями Благовіщенській, Поштового та Базарної і були зруйновані під час визволення Запоріжжя в 1943 році.

До речі, під час проведення робіт з реконструкції елементів благоустрою скверу Піонерів були виявлені цегляні і гранітні сходи до лавки Нижнього Гостиного ряду Торгових рядів, який перебував за сучасною вул. Поштової. Лавка в 1917-1918 років належала Олександрівському купцеві Абраму Мусійовичу Геншафту.

На даний момент археологічні дослідження тривають.

Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)Під Запоріжжям археологи виявили унікальну знахідку (фото)Розкопки в Будинку піонерів під Запоріжжям (facebook.com/pg/datamzmr)

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