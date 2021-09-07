Под Запорожьем 38-летний мужчина преследует школьницу: его "отмазывает" мама

В Запорожской области в селе Степановка 38-летний мужчина терроризирует школьницу из 11 класса.
Об этом сообщает издание "Телеграф".
Ученица 11 класса Валерия рассказала, что мужчина из ее села шлет ей жуткие видео, где он режет себя, также он звонит ей и угрожает. По ее словам, она никакого повода для ухаживаний ему не давала, но он не отстает от нее.
Все началось два года назад. Под фотографиями Леры в соцсетях он начал оставлять комментарии с комплиментами, потом начал подкарауливать после школы, а один раз избил одноклассника, который с ней шел.
"Говорил, что "я ему нравлюсь и он сделает все, чтобы этот парень не был со мной". Он даже краской написал на дороге перед моим домом фразу: "Я люблю Лерку безумно" и нарисовал стрелку во двор…", - рассказала школьница Валерия.
Весной этого года взрослый мужчина вновь стал донимать школьницу, узнав, что ее мама уехала и отец также проживает далеко. Девушка уверяет, что она хоть и принимала поначалу комплименты, однако никаких поводов для иных отношений сельчанину не давала. А разозлился он после обращения семьи в полицию. И теперь она постоянно находится в стрессовом состоянии.
"Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече - выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать. И на самом деле боюсь ходить по селу в одиночку", - говорит она.
Также сообщается, что мужчина якобы отравил дворовую собаку и пригрозил отравить всех домочадцев. Ранее его якобы задерживали с марихуаной, но вскоре отпустили. В селе считают, что его "отмазывает" мама, которая ранее владела большим магазином.
Сейчас семья обратилась за помощью в СМИ. Мать Леры не может нормально спать, так как преследователь постоянно приходит под дом и оставляет следы, что он был.
Начальник райотдела полиции сообщил, что оснований привлечь соседа к ответственности нет, потому что "не случилось никакой беды". Ему грозит разве что штраф об административном правонарушении.
На днях в Запорожском областном главке полиции все-таки назначили служебное расследование по поводу возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.
Как мы ранее писали, под Запорожьем над иностранцем, совращавшим ребенка, хотят устроить самосуд.