Под Запорожьем 38-летний мужчина преследует школьницу: его "отмазывает" мама

Угрозы и жуткие видео

Ученица 11 класса Валерия рассказала, что мужчина из ее села шлет ей жуткие видео, где он режет себя, также он звонит ей и угрожает. По ее словам, она никакого повода для ухаживаний ему не давала, но он не отстает от нее.

Все началось два года назад. Под фотографиями Леры в соцсетях он начал оставлять комментарии с комплиментами, потом начал подкарауливать после школы, а один раз избил одноклассника, который с ней шел.

"Говорил, что "я ему нравлюсь и он сделает все, чтобы этот парень не был со мной". Он даже краской написал на дороге перед моим домом фразу: "Я люблю Лерку безумно" и нарисовал стрелку во двор…", - рассказала школьница Валерия.

История так не закончилась

Весной этого года взрослый мужчина вновь стал донимать школьницу, узнав, что ее мама уехала и отец также проживает далеко. Девушка уверяет, что она хоть и принимала поначалу комплименты, однако никаких поводов для иных отношений сельчанину не давала. А разозлился он после обращения семьи в полицию. И теперь она постоянно находится в стрессовом состоянии.

"Я не могу спокойно спать, потому что он ночью светит в окна фонариком или лазерной указкой. Естественно, я не знаю, что он может сделать при встрече - выхватить телефон, как однажды уже было, или избить, убить, изнасиловать. И на самом деле боюсь ходить по селу в одиночку", - говорит она.

В селе мужчину "отмазывают"

Также сообщается, что мужчина якобы отравил дворовую собаку и пригрозил отравить всех домочадцев. Ранее его якобы задерживали с марихуаной, но вскоре отпустили. В селе считают, что его "отмазывает" мама, которая ранее владела большим магазином.

Сейчас семья обратилась за помощью в СМИ. Мать Леры не может нормально спать, так как преследователь постоянно приходит под дом и оставляет следы, что он был.

Начальник райотдела полиции сообщил, что оснований привлечь соседа к ответственности нет, потому что "не случилось никакой беды". Ему грозит разве что штраф об административном правонарушении.

На днях в Запорожском областном главке полиции все-таки назначили служебное расследование по поводу возможного бездействия сотрудников полиции при рассмотрении обращений родственников несовершеннолетней.