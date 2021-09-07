Під Запоріжжям 38-річний чоловік переслідує школярку: його" відмазує " мама

Загрози і моторошні відео

Учениця 11 класу Валерія розповіла, що чоловік з її села шле їй моторошні відео, де він ріже себе, також він дзвонить їй і погрожує. За її словами, вона ніякого приводу для залицянь йому не давала, але він не відстає від неї.

Все почалося два роки тому. Під фотографіями Лери в соцмережах він почав залишати коментарі з компліментами, потім почав підстерігати після школи, а один раз побив однокласника, який з нею йшов.

"Говорив, що "я йому подобаюся і він зробить все, щоб цей хлопець не був зі мною". Він навіть фарбою написав на дорозі перед моїм будинком фразу:" Я люблю Лерку шалено" і намалював стрілку у двір...", - розповіла школярка Валерія.

Історія так не закінчилася

Навесні цього року дорослий чоловік знову став дошкуляти школярку, дізнавшись, що її мама поїхала і батько також проживає далеко. Дівчина запевняє, що вона хоч і приймала спочатку компліменти, проте ніяких приводів для інших відносин селянину не давала. А розлютився він після звернення сім'ї в поліцію. І тепер вона постійно знаходиться в стресовому стані.

"Я не можу спокійно спати, тому що він вночі світить у вікна ліхтариком або лазерною указкою. Природно, я не знаю, що він може зробити при зустрічі - вихопити телефон, як одного разу вже було, або побити, вбити, згвалтувати. І насправді боюся ходити по селу поодинці", - каже вона.

У селі чоловіка "відмазують"

Також повідомляється, що чоловік нібито отруїв дворового собаку і пригрозив отруїти всіх домочадців. Раніше його нібито затримували з марихуаною, але незабаром відпустили. У селі вважають, що його "відмазує" мама, яка раніше володіла великим магазином.

Зараз сім'я звернулася за допомогою в ЗМІ. Мати Лери не може нормально спати, бо переслідувач постійно приходить під будинок і залишає сліди, що він був.

Начальник райвідділу поліції повідомив, що підстав притягнути сусіда до відповідальності немає, бо "не сталося жодної біди". Йому загрожує хіба що штраф про адміністративне правопорушення.

Днями в Запорізькому обласному главку поліції все-таки призначили службове розслідування з приводу можливої бездіяльності співробітників поліції при розгляді звернень родичів неповнолітньої.