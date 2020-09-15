Под Запорожьем у 37-летнего мужчины роман с девочкой: история украинской "Лолиты"

В Поселке Камянское Запорожской области живет неоднозначная пара. Мужчине 37 лет, а его избраннице 14. Несовершеннолетняя "Лолита" жертвой себя не считает. Влада учится в 9 классе и состоит в отношениях с мужчиной, гораздо старше ее возраста. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Девочка очень искренне верит, что эти отношения чистые и они навсегда. Она начала встречаться со своим избранником с 13 лет.

"Да, это мой выбор. Мне все говорят, если он мне нравится - то, пожалуйста. Пока что все поддерживают в этом. Я хотела бы выйти за него замуж. Мы будем с ним расписываться", - рассказала Влада по телефону.

После того как о романе девочки и мужчины узнали в соцсетях, несовершеннолетняя Влада боится выходить из дома. Учителя в школе переживают, что ее родителей лишат родительских прав.

Учителя называют роман Влады первой любовью и не хотят, чтобы отношения ее с мужчиной разрушали. В сельсовете просят не драматизировать ситуацию. Вспоминают, что в их школе было такое, когда и у 8-классницы были отношения с мужчиной.

Соседи говорят о странном романе позитивно. По словам местных жителей, пара ни разу не ругалась и это хорошо.

В сети рассказали историю "запорожской Лолиты"

Как мы ранее писали, в Черкассах поймали 60-летнего мужчину, который "лапал" девочку в кафе.