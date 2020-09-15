Під Запоріжжям у 37-річного чоловіка роман з дівчинкою: історія української "Лоліти"

У Селищі Кам'янське Запорізької області живе неоднозначна пара. Чоловікові 37 років, а його обраниці 14. Неповнолітня "Лоліта" жертвою себе не вважає. Влада вчиться у 9 класі і перебуває у відносинах з чоловіком, набагато старшим за її вік. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Дівчинка дуже щиро вірить, що ці відносини чисті і вони назавжди. Вона почала зустрічатися зі своїм обранцем з 13 років.

"Так, це мій вибір. Мені всі кажуть, якщо він мені подобається - то, будь ласка. Поки що всі підтримують в цьому. Я хотіла б вийти за нього заміж. Ми з ним будемо розписуватися", - розповіла Влада по телефону.

Після того, як про роман дівчини і чоловіка дізналися в соцмережах, неповнолітня Влада боїться виходити з дому. Вчителі в школі переживають, що її батьків позбавлять батьківських прав.

Вчителі називають роман Влади першою любов'ю і не хочуть, щоб стосунки її з чоловіком руйнували. У сільраді просять не драматизувати ситуацію. Згадують, що в їх школі було таке, коли і у 8-класниці були стосунки з чоловіком.

Сусіди говорять про дивний роман позитивно. За словами місцевих жителів, пара ні разу не лаялась і це добре.

В мережі розповіли історію "запорізької Лоліти"

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