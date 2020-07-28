В Запорожье женщина повисла на балконе 9 этажа: видео инцидента

Во вторник, 28 июля, в Запорожье очевидцы заметили женщину, которая свисала с балкона. При этом она держалась за оконную раму. Инцидент произошел в Хортицком районе города.

Видео происшествия опубликовали очевидцы из соседнего дома. Женщина в буквальном смысле была на волоске от смерти. К счастью ее успели спасти и затащить в квартиру еще до приезда спасателей.

В Запорожье женщина висела на балконе многоэтажки (видео: YouTube)

Что произошло и почему она оказалась в таком положении, не известно. Очевидцы предполагают, что женщина могла случайно выпасть из балкона, или же она хотела свести счеты с жизнью, но ее вовремя заметили родные. В любом случае хорошо, что все закончилось хэппи-эндом.

В Запорожье женщина висела на балконе многоэтажки (видео: YouTube)

Напомним, в Киеве женщина заживо сгорела на балконе. Жуткий инцидент произошел 24 июля в Деснянском районе на Троещине. По неофициальной версии пожар возник, когда она готовила еду.

Спасатели пытались помочь ей выбраться из пожара, но так и не смогли вытащить ее из огня. Один спасатель поднимался по лестнице, а другие пожарные не смогли быстро проникнуть в квартиру из-за горы мусора, который был внутри.

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