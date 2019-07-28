В Запорожье на заводе произошла утечка химикатов: в сети переполох

Фото: коллаж РБК-Украина

На ЗТМК Фирташа произошла авария

В Запорожье на титано-магниевом комбинате случилось ЧП - 28 июля на заводе произошла утечка тетрахлорида титана из-за протекания передаточного бака. Для ликвидации аварии прибыли 10 единиц основной и специальной техники ГСЧС и 45 человек личного состава, рассказали в пресс-службе спасателей.

Сообщение о внештатной ситуации на комбинате поступило около половины одиннадцотого, и приблизительно через час авария была полностью ликвидирована.

Как заверили спасатели, вещество не вышло даже за пределы цеха, а внушительное количество спецтехники в ГСЧС решили отправить на всякий случай.

Утверждается, что опасности для жизни населения нет.

Отмечается, что спасатели в зоне поражения для осаждения паров создали водяную завесу с помощью насадок-распылителей и одновременно привели в готовность оборудования для подачи пены. Работники комбината для ликвидации течи из бака перекрыли вентиль и установили бандаж. Затем химвещество перекачали в другую цистерну.

Для мероприятий по ликвидации ЧП временно перекрывали движение транспорта для подвоза воды и для кареты "скорой помощи". Также задействовали 4 экипажа патрульной полиции.

На Запорожском титано-магниевом комбинате случилось ЧП (Фото: instagram.com/its_zp)

"Благодаря оперативным действиям спасателей испарения химических веществ не вышли за пределы цеха. Опасности для жизни и здоровья граждан нет. В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении ГСЧС в Запорожской области.

ООО "ЗТМК" принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу.

Тетрахлорид титана очень токсичный и вызывает ожоги и бронхит. Если вдохнуть парами этого химиката у человека поражаются слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей.

Запорожский титано-магниевый комбинат (Фото: ztmc.zp.ua)

Нужно сказать, что после сообщения об аварии на комбинате в запорожском паблике its_zp пользователи сети всерьез обеспокоились возможными негативными последствиями. Некоторые юзеры на этом фоне даже вспоминают уроки Чернобыльской катастрофы, когда советская власть после взрыва заявляла об отсутствии угрозы для населения.

Так же и по Чернобыль говорили в начале;

Чернобыль 2 сезон подкатил;

Также говорили, когда взорвался Чернобыль! Все под контролем;

А кто правду скажет, есть утечка или угроза, в Чернобыле угрозы не было тоже...

Про Чорнобыль тоже говорили все нормально сначала ....

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Как сообщалось, ранее в июле на меткомбинате "Азовсталь" в Мариуполе случился крупный пожар - на новом миксере конвертерного цехе вылилось 2 тысячи тонн растопленного чугуна. В сети показали впечатляющее видео тушения огня.

Напомним, весной 2018 года в Мариуполе на четвертом доменной печи металлургического комбината "Азовсталь" в результате отравления газом погибли 2 человека.