В Запорожье при запуске салюта заряд попал девушке в лицо (видео)

Несчастный случай произошел вчера вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.

Как говорится в сообщении, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала.

Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.

"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.

К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и оказать первую помощь.

Видео: в Запорожье от фейерверка пострадала девушка, которой залп попал в лицо