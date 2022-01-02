UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье при запуске салюта заряд попал девушке в лицо (видео)

Автор: Владимир Костырин

В Запорожье на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует, в результате чего один из зарядов попал девушке в лицо. Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.

Инцидент попал на видео, и кадры размещены в паблике "Ridne Zp" в Instagram.

Несчастный случай произошел вчера вечером на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.

Как говорится в сообщении, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала.

Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.

"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.

К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и оказать первую помощь.

Видео: в Запорожье от фейерверка пострадала девушка, которой залп попал в лицо

Ранее сообщалось, что в Николаеве во время новогоднего праздника фейерверк залетел на балкон, в результате чего загорелись две квартиры.

Напомним также, недавно в Одессе в школе во время урока в руках ученика взорвалась петарда, и школьнику оторвало палец.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХортицаЗапорожье