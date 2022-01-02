У Запоріжжі при запуску салюту заряд потрапив дівчині в обличчя (відео)

Нещасний випадок стався вчора ввечері на Кургані Єдності, де відпочивали люди в новорічне свято.

Як йдеться в повідомленні, двоє п'яних чоловіків прямо на громадській локації на кургані вирішили запускати салют, але конструкцію належним чином не закріпили, і вона впала.

Так залпи феєрверку стали розноситися не вгору, а хаотично в бік людей навколо.

"Як підсумок: потрапляння одного заряду в обличчя дівчині", - йдеться в публікації.

На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини та надати першу допомогу.

Відео: у Запоріжжі від феєрверка постраждала дівчина, якій залп потрапив в обличчя