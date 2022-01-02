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У Запоріжжі при запуску салюту заряд потрапив дівчині в обличчя (відео)

Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі на Хортиці нетверезі чоловіки запускали салют, але не закріпили піротехніку як слід, в результаті чого один із зарядів потрапив дівчині в обличчя. Постраждалій прямо на місці надали першу допомогу правоохоронці.

Інцидент потрапив на відео, і кадри розміщені в пабліку "Ridne Zp" в Instagram.

Нещасний випадок стався вчора ввечері на Кургані Єдності, де відпочивали люди в новорічне свято.

Як йдеться в повідомленні, двоє п'яних чоловіків прямо на громадській локації на кургані вирішили запускати салют, але конструкцію належним чином не закріпили, і вона впала.

Так залпи феєрверку стали розноситися не вгору, а хаотично в бік людей навколо.

"Як підсумок: потрапляння одного заряду в обличчя дівчині", - йдеться в публікації.

На щастя, поруч знаходилися поліцейські, які кинулися до постраждалої дівчини та надати першу допомогу.

Відео: у Запоріжжі від феєрверка постраждала дівчина, якій залп потрапив в обличчя

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві під час новорічного свята феєрверк залетів на балкон, внаслідок чого загорілися дві квартири.

Нагадаємо також, нещодавно в Одесі в школі під час уроку в руках учня вибухнула петарда, і школяреві відірвало палець.

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ХортицаЗапоріжжя