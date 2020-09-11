В Запорожье вынесли жесткий вердикт "поджигателю невесты" (видео)

Виталий Чайковский из Запорожья, который облил бензином и сжег свою невесту Анастасию Ковалеву, получил 15 лет за решеткой. Трагедия случилась 2 июля 2019-го под окнами многоэтажки в поселке Бобурки под Запорожьем. 22-летняя девушка получила 90% ожогов, но еще около недели боролась за жизнь.

Преступник был морально внутренне и внешне готов к такому суровому вердикту, говорится в сюжете ТСН. На протяжении всего процесса 29-летний мужчина сидел молча, не выражал эмоций, а когда объявили вердикт, даже не пошевелился.

Кроме сурового приговора подсудимому придется заплатить 1 миллион гривен моральных убытков семье погибшей девушки, а также 200 тысяч за ее лечение.

В ту страшную ночь между возлюбленными возникла ссора на фоне ревности, Виталий облил Настю бензином и поджег на глазах у очевидцев.

В суде Чайковский отказался общаться с журналистами, как, впрочем, и его адвокат. Мамы Насти Кристины Ковалевой на суде также не было. Она сейчас за границей на заработках.

В Запорожье вынесли вердикт Виталию Чайковскому (видео: YouTube/ТСН)

Отметим, что ранее на суде мужчина признавал свою вину, но заверял, что это произошло из-за неосторожности. Но такая статья предполагает от 3 до 5 лет. Его же признали виновным в умышленном убийстве.

Больше года назад Виталий вел себя в суде по-другому. Он плакал, просил прощения и заверял, что все произошло случайно, а горели они оба.

"Не хотел поджигать никого. Я хотел напугать, тем самым укрепить отношения эти. Она рядом стояла со мной. Достал сигарету и прикуривал. Мы вспыхнули вдвоем. Снял футболку, помогал тушить ее", - рассказывал тогда Чайковский.

Ранее мы писали, что в Запорожье женщина сожгла себя на территории храма.