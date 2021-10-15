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В Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника: "мне на***ть, что ты говоришь" (видео)

Новина українською →
Запорожье, Пятница 15 октября 2021 15:05
В Запорожье водитель маршрутки обматерил льготника: "мне на***ть, что ты говоришь" (видео) В Запорожье водитель набросился на льготника (фото: facebook.com/usov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье водитель маршрутки №69 обматерил льготника, который хотел воспользоваться бесплатным проездом. В частности, он объяснил это тем, что якобы льготный проезд отменили.

Видео инцидента опубликовали в Telegram - канале "Это Запорожье".

На ролике видно, как водитель маршрутки, который управляет транспортным средством, говорит пассажиру, что льготный проезд якобы отменили. Кроме того, шофер находится не в уравновешенном эмоциональном состоянии.

"Я тебе говорю: оплачивай проезд. Льготы отменены. Да мне на***ть, что ты говоришь. ***дон, конченый. Ты у меня всю жизнь будешь смотреть только вперед", — сказал водитель.

Также возбужденный мужчина начал провоцировать льготника на то, что он сойдет с маршрута и поедет в гараж. Он даже остановился и сказал всем пассажирам покинуть салон.

"На выход все. Или он выходит, или мы не едем", — выкрикнул водитель.

В комментариях пользователи удивлены поведению водителя и пишут, что за такие действия его должны наказать.

  • Боже, Какой позор для всей его семьи;
  • Интересно с чего это вдруг все должны выходить и он собрался ехать в гараж. Детский сад;
  • Его нужно немедленно уволить с работу, ему не место среди людей;
  • Какой ужас! Он не уравновешен;.

Ранее мы сообщали, что в Харькове маршрутчик обругал и "взял в плен" полицейского.

Также недавно мы писали, что в Киеве водитель маршрутки избил подростка-льготника.

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