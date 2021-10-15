У Запоріжжі водій маршрутки обматюкав пільговика: "мені на***ти, що ти говориш" (відео)

У Запоріжжі водій маршрутки №69 обматюкав пільговика, який хотів скористатися безкоштовним проїздом. Зокрема, він пояснив це тим, що нібито пільговий проїзд скасували.

На ролику видно, як водій маршрутки, який керує транспортним засобом, каже пасажирові, що пільговий проїзд нібито скасували. Окрім того, шофер перебуває не в урівноваженому емоційному стані.

"Я тобі кажу: оплачуй проїзд. Пільги скасовані. Та мені на***ти, що ти говориш. ***дон, кінчений. Ти у мене все життя будеш дивитися тільки вперед", — сказав водій.

Також збуджений чоловік почав провокувати пільговика на те, що він зійде з маршруту і поїде до гаража. Він навіть зупинився і сказав всім пасажирам покинути салон.

"На вихід всі. Або він виходить, або ми не їдемо", — викрикнув водій.

У коментарях користувачі здивовані з поведінки водія та пишуть, що за такі дії його повинні покарати.