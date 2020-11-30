В Запорожье владелец кафе ударил активиста тортом в лицо из-за карантина (видео)

В Запорожье во время карантина выходного дня в субботу, 28 ноября, одно из заведений общественного питания осталось открытым для посетителей. Несоблюдение карантинных норм привело к гневу со стороны активистов. Так, на замечание владелец одного из кафе ударил его тортом в лицо и нецензурно оскорблял. Как выяснилось позже, кафе якобы было закрыто под нужды владельца заведения, где он проводит время со своими друзьями.

Соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье". Кафе якобы работало вопреки карантину выходного дня, говорится в сюжете "ТСН".

На записи видно, как весьма агрессивно настроенный мужчина запустил тортом в лицо активиста, который пришел с полицией. При этом выражений нападавший не подбирал. Он заявил, что полиция испортила ему праздник.

"В Бастионе, как всегда, тамада хороший, и конкурсы интересные", – прокомментировали видео в Telegram-канале.

Позже выяснилось, что в зале якобы отдыхал только владелец кафе со своими друзьями.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из пистолета в Печерском районе столицы. Инцидент произошел после того, как мужчину в аптеке попросили надеть защитную маску.

Также мы сообщали, что во Львове несмотря на карантин выходного дня работал один из ночных клубов. Вечеринка проходила "за закрытыми дверями" по предварительной записи.

Также сообщалось, что результаты карантина выходного дня представят в Министерстве здравоохранения на следующей неделе. Исходя из эффективности введенных ограничений будет приниматься решение о введении локдауна в стране.