У Запоріжжі власник кафе вдарив активіста тортом в обличчя через карантин (відео)

У Запоріжжі під час карантину вихідного дня в суботу, 28 листопада, один із закладів громадського харчування залишилося відкритим для відвідувачів. Недотримання карантинних норм призвело до гніву з боку активістів. Так, на зауваження власник одного з кафе вдарив його тортом в обличчя і нецензурно ображав. Як з'ясувалося пізніше, кафе нібито було закрито під потреби власника закладу, де він проводить час зі своїми друзями.

Відповідне відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя". Кафе нібито працювало всупереч карантину вихідного дня, йдеться в сюжеті "ТСН".

На записі видно, як досить агресивно налаштований чоловік запустив тортом в обличчя активіста, який прийшов з поліцією. При цьому виразів нападник не підбирав. Він заявив, що поліція зіпсувала йому свято.

"В Бастіоні, як завжди, хороший тамада та цікаві конкурси", – прокоментували відео в Telegram-каналі.

Пізніше з'ясувалося, що в залі нібито відпочивав тільки власник кафе зі своїми друзями.

Раніше у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета в Печерському районі столиці. Інцидент стався після того, як чоловіка в аптеці попросили надіти захисну маску.

Також ми повідомляли, що у Львові попри карантин вихідного дня працював один з нічних клубів. Вечірка проходила за зачиненими дверима за попереднім записом.

Також повідомлялося, що результати карантину вихідного дня представлять в Міністерстві охорони здоров'я на наступному тижні. Виходячи з ефективності введених обмежень буде прийматися рішення про введення локдауна в країні.