UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Запорожье суд отправил в СИЗО девочку-подростка, которая участвовала в избиении школьниц

Автор: Татьяна Самарук

В Запорожье суд избрал меру пресечения девушке, которая участвовала в избиении школьниц на территории стадиона одного из учреждений среднего образования города.

Об этом сообщили в Нацполиции Запорожской области.

Так, суд принял решение о взятии под стражу на 60 суток 16-летнюю "организатор" избиение девушек возле школы. Пока не известно, какова судьба других фигуранток этого дела, поскольку в избиении трех девушек принимали участие четыре школьницы в возрасте от 15 до 16 лет.

"Шевченковский районный суд Запорожья удовлетворил ходатайство следователя полиции и выбрал наиболее "активной" участницы событий меру пресечения на время проведения досудебного расследования в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога", - рассказали правоохранители.

Отмечается, что нарушительнице может грозить до семи лет лишения свободы.

Также полицейские уголовное производство переквалифицировали на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и открыли дело еще по ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 300 (Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрение вопроса избрания мер пресечения другим подозреваемым в настоящее время продолжается.

Ранее мы сообщали, что в ресторане Киева двое мужчин устроили драку и ранили посетителей.

Также мы писали, что в супермаркете Киева охранники подрались с посетителем через маску.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд