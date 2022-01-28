ru ua
Пт, 28 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Запорожье родителей школьников призвали купить свечи на случай вторжения России

Новина українською →
Запорожье, Пятница 28 января 2022 17:38
В Запорожье родителей школьников призвали купить свечи на случай вторжения России Коллаж РБК-Украина: в запорожской школе родителей учеников удивили странной просьбой
Автор: Владимир Костырин

В Запорожье руководство одной из школ призвало родителей учеников закупить свечи для бомбоубежища на случай возможного вторжения войск России в Украину.

Об этом 28 января передает местное издание "ZaБор".

Такая просьба и постановка вопроса возмутили граждан. Родители детей указывают, в частности, на пренебрежение элементарных норм пожарной безопасности, ведь открытый огонь в закрытом помещении с малышами несет серьезную опасность.

Родители учеников 4 класса школы №94 обратились к журналистам, чтобы предать ситуацию огласке, а также показали скрины с перепиской в чате.

Отмечается, что администрация этого учебного заведения дала распоряжение родительским комитетам закупить по 2 свечи на каждого ребенка для подготовки бомбоубежища.

"Первый вопрос о пожарной безопасности. Дети (много детей!) и открытый огонь. Где и из каких методичек взяло информацию руководство о необходимости свечей в бомбоубежище?" - возмущаются родители.

В данном 4-А классе учатся 35 детей, соответственно речь идет о 70 свечах.

"Это подготовка бомбоубежища. На случай если будет вторжение. Не паникуйте, и старшие классы тоже закупают. Только там список больше", - сообщается в чате.

Когда люди указали на риски от отрытого огня, как альтернатива было решено принести по фонарику.

При этом все равно возможна ситуация, что один класс придет с фонариками, а остальные дети школы будут со свечами, и в итоге все равно будет нарушением правил пожарной безопасности.

В Запорожье родителей школьников призвали купить свечи на случай вторжения РоссииВ Запорожье родителей школьников призвали купить свечи на случай вторжения России

В школе Запорожья родителей учеников просят купить свечи для бомбоубежища (фото: скрин zabor.zp.ua)

Ранее сообщалось, что в Харькове активно идет очистка бомбоубежищ в случае опасности и вторжения России, и оказалось, что не все места готовы к своим функциям.

Добавим также, перед этим "РБК-Украина" рассказывала в новом материале, в каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье школа Вторжение России в Украину
LITE
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов
Лучший стритстайл на Неделе моды в Париже: топ-15 образов